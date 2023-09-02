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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: القوات الأوكرانية «تتقدم» في هجومها المضاد على الروس

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكران فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية “تتقدم” في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضا بذلك تصريحات المسئولين الغربيين الذين يقولون إن أوكرانيا تتقدم “ببطء شديد” على الأرض.

واستعاد الهجوم المضاد- الذي يقترب من الثلاثة أشهر- أكثر من 12 قرية، ولكن لم يتم استعادة المستوطنات الكبرى التي يتواجد فيها الجنود، والتي تعرقلها حقول الألغام الروسية الشاسعة، والخطوط الدفاعية.

وفي هذا الأسبوع، أعرب مسؤولون أمريكيون لم تذكر أسماؤهم عن إحباطهم إزاء التقدم البطيء في العملية، بل وانتقدوا الاستراتيجية الأوكرانية، وفقًا لتقارير غربية أثارت غضب كييف.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق المراسلة 'تيليغرام': 'القوات الأوكرانية تتقدم إلى الأمام. وعلى الرغم من كل شيء، وبغض النظر عما يقوله أي شخص، فإننا نتقدم، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. نحن نتحرك'.

ويخشى البعض أن يبدأ الدعم الغربي في التراجع مع تباطؤ الطقس البارد والرطب في التقدم في ساحة المعركة في وقت لاحق من العام. 

وضخ الغرب مليارات الدولارات للمساعدة في الهجوم المضاد وتقول كييف إنها بحاجة إلى المزيد.

وتسارع الزخم في ساحة المعركة الأوكرانية قليلا في جزء من جبهة زابوروجي بجنوب شرق البلاد حيث قال نائب وزير الدفاع هانا ماليار يوم الجمعة إن القوات الأوكرانية اخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية.

وقال البيت الأبيض إن أوكرانيا حققت 'نجاحا ملحوظا' في المنطقة رغم أن ماليار حذر من أن القوات الأوكرانية وصلت إلى مواقع أكثر تحصينا على الجانب الآخر بعد اختراقها.

وفي تحديثه اليومي لساحة المعركة، أعلن الجيش الأوكراني عن عدم حدوث اختراقات جديدة، لكنه قال إن قواته واصلت التقدم نحو ميليتوبول، وهي مركز حضري رئيسي تحتله روسيا في منطقة زابوروجي.

وأفادت بوقوع 45 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت إن القتال احتدم في الشرق حيث صدت القوات الأوكرانية عدة هجمات روسية.

وقد وصفت روسيا بالفعل الهجوم المضاد الأوكراني بأنه فاشل. وتقول كييف إنها كانت تتقدم ببطء عن قصد لتقليل الخسائر، وكان تقدمها معقدًا إلى حد كبير بسبب افتقارها إلى القوة الجوية الحديثة.

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