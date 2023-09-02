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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يضع حجر الأساس لمشروع استثماري في نادي أسوان الرياضي

صدى البلد

وضع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حجر الأساس لمشروع استثماري بمساحة 1900 متر، بالجانب القبلي لسور نادي أسوان الرياضي، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الشباب والرياضة على توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية، وصولاً للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعميق العلاقات الإستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، عن طريق التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحصل على نسبة من عوائد حق الانتفاع للمشروع، والتي يتم إعادة ضخها؛ لتطوير مراكز الشباب والأندية في القري والمناطق الغير جاذبة للاستثمار، والمستفيد الأكبر منها، هي مراكز الشباب، كمصدر تمويل ذاتي يسهم في تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة دون الحاجة إلى الدعم من الوزارة.

وتحدث الوزير عن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد.

وأشار إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة تركز علي افتتاح ملاعب جديدة واستكمال الإنشاءات الرياضية المتوقفة بجانب تنمية قدرات الإنسان في الشباب والرياضة لتدعيم منتخبات مصر في كافة الألعاب.

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