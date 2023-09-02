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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إغلاق التقديم بمنصة مبادرة المشروعات الخضراء| إجراء عاجل من محافظ الغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعًا عاجلا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، لمعرفة الموقف التنفيذي لنسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات الست عقب إغلاق باب التقديم مساء أمس.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ واللجنة التدريب الذي عقدته وزارة التخطيط لأعضاء اللجنة التنفيذية، كما تم استعراض نسب المشاركة في المنصة الإلكترونية للمبادرة والمشروعات المقدمة في كل فئة من الفئات والمشروعات المكتملة في كل فئة وتضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم- المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).


حيث وجه المحافظ اعضاء اللجنه بضرورة دقه التقيم والاستعانة بالخبراء والأكاديميين في أعمال التقيم إذا لزم الأمر


وأكد محافظ الغربية أن المبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.


وثمن المحافظ إطلاق الحكومة النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها مما يعكس رؤية مصر لترسيخ الواقع الجديد الذي ترتبط فيه التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

محافظ الغربية يستكمل لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ


فى إطار الجهود الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

جاء ذلك بحضور الاستاذه نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، الكيميائي محمد الشركسي مدير إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، الاستاذ محمد قطب رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالغربية، محمد حسن عبد ربه ممثل وزارة البيئة، الاستاذ مصطفى محمد عادل ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلين عن المجلس القومي القومي للمرأة

التغيرات المناخية التغيرات المناخ التغيرات المناخي البعد البيئى الاستدامة الاستغلال أعضاء اللجنة اقتصاد إغلاق باب التقديم الثورة الصناعية الرابعة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية

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