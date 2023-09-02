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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستكمل لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

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مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول الأداء المالي للوحدات الاقتصادية

وخلال اللقاء الأسبوعي ناقش المحافظ مع النواب جميع المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكل القطاعات بنطاق المحافظة.

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أكد المحافظ خلال اللقاء أن العلاقة بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لأي أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

 

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