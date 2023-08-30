جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بالمجمع الطبي للكليات

أجرى اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية بالمجمع الطبي للكليات، تابع خلالها استعدادات كليات المجمع لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، رافقه خلالها الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حاتم أمين عميد كلية طب الأسنان.

أكد الدكتور محمود ذكي خلال جولته ضرورة إنهاء إجراءات الصيانة وأعمال التطوير بجميع الكليات في أسرع وقت ممكن، وانهاء كافة الاستعدادات بالمدرجات والورش والمعامل تمهيداً لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة مقومات العملية التعليمية والخدمات الطلابية، لتحقيق سبل الراحة للطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة.



وجه رئيس الجامعة خلال جولته على أهمية التوجه نحو التقنيات الحديثة لتقليل استهلاك الطاقة واستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة في تشغيل المنشآت التعليمية وعناصر الإضاءة بالفراغات والممرات الخارجية وأماكن الأنشطة الطلابية في إطار سياسة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مع استخدام نظم الري الذكية لترشيد استهلاك المياه.