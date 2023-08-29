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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماعا للهيئة الاستشارية العليا

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ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد غنيم مستشار الجامعة للشئون  الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية والدكتور مدثر أبو الخير المستشار المالي، والدكتورة دينا عبد الهادي مستشار التطوير المؤسسي والحوكمة الادارية، والدكتور محمد النمر مستشار شئون الحوكمة الالكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة والدكتور طلعت مصطفى المستشار الصحفي، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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استعرض الدكتور محمود ذكي  خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد ، والموقف التنفيذي لمشروعات الجامعة حيث تم مناقشة ماتم انجازه بمركز الموهوبين ورعاية المبتكرين والقناة التعليمية الفضائية واكتمال منصات الحوكمة الالكترونية المالية والادارية والمعرفية ومشروع انشاء مستشفى 900900 بمدينة المحلة الكبرى. 
 

أكد رئيس جامعة طنطا أن دعم العملية التعليمية والبحثية مع تعزيز الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين بإقليم الدلتا يمثل أولوية قصوى بخطة الجامعة الاستراتيجية  لدعم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومستهدفات رؤية مصر 2030، مشيدا بالدعم المتواصل من قطاعات ووزارات الدولة للجامعة.

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أضاف د. محمود ذكي أنه كلف نوابه بتشكيل لجان متخصصة لإعداد خطط تنفيذية عن الاستعدادات للتحول نحو جامعة خضراء ذكية وفقا للمعايير القياسية المحلية والدولية، مشددا أن الحفاظ على الطاقة والمياه يمثل محورا رئيسيا في جهود الجامعة خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمستشارين لوضع خطة لرعاية وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بكليات الجامعة.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الاستعداد التطوير المؤسسى التعلي الالكتروني اري إقليم الاجتماع الب

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