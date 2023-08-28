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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة  مفاجأة لتفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بشوارع مدينة المحلة الكبرى.

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وخلال الجولة تفقد رحمي أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع "ميدان المشحمة، شارع المطاعم، شارع الوحدة العربية، شارع جمال عبد الناصر"، موجها بإزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق على الفور، وتكثيف أعمال النظافة وخاصة خلال الوردية الصباحية.

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وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد المكون من دور أرضي وخمسة أدوار على مساحة 2842 متر داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة

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