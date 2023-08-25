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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر مخدرات بعد ضبطه متلبسا بحيازة 120 طربة حشيش في طنطا

المضبوطات
المضبوطات

قررت نيابة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، حبس متهم بالاتجار فى المخدرات بعد ضبطه متلبسا بحيازة  120 طربة حشيش فى أحد مناطق قسم ثان طنطا، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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كانت مباحث الغربية بقيادة العميد محمد عاصم مدير المباحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

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وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ 360 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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