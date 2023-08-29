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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

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وخلال الاجتماع قدم الدكتور طارق رحمي التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة بمناسبة العام الدراسي الجديد وثمن المحافظ جهود الجامعة في تنفيذ القوافل الطبية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة مطالبا بتكثيف القوافل في قرى المرحلة الثانية من المبادرة والتي تنفذ في مراكز كفر الزيات، قطور، بسيون والمحلة الكبرى.

 

وأشار رحمي إلى أهمية تكثيف العمل بأنشطة المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وتوعية الطلاب لزراعة المزيد من الأشجار والتي تعد أحد أهم عوامل مواجهة التغيرات المناخية من خلال زيادة المساحات الخضراء، كما تطرق المحافظ خلال كلمته إلى أهمية ترشيد الكهرباء داخل المؤسسات التابعة للجامعة وذلك من خلال تنفيذ عدد من الممارسات على رأسها فصل التيار عن كافة المنشآت عقب انتهاء العمل عدا الأماكن الحيوية كالمستشفيات، مع استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد، وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية بأساليب وطرق الترشيد وكذلك الاستفادة إعلام الجامعة في التوعية.

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واستكمل المحافظ كلمته بالحديث عن الجهود المبذولة في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمحافظة من تشكيل اللجان وبدء حملات التوعية تمهيدا لتفعيل ورش العمل، ذلك بالإضافة إلى بحث سبل توطين أهداف التنمية المستدامة وأهمية مشاركة الجامعة في الملفين وخاصة فى محاور الصحة، التعليم، السلامة والعدل والمساواة بين الجنسين.

وأشاد محافظ الغربية بالتعاون والتنسيق المستمر بين محافظة الغربية وجامعة طنطا، والذي حقق نموذج رائد وغير مسبوق لتكامل مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ الخطط والبرامج للوصول إلى أفضل النتائج

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