محافظ الغربية: تمويل 1828 مشروعا للشباب بـ 231.5 مليون جنيه بالمحلة الكبرى

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إن المشروع القومي للتنمية المحلية "مشروعك" مول 1828 مشروعا لشباب الخريجين بـ 231 مليونا ، 563 ألفا و 829 جنيها بالمحلة الكبرى، ووفر 2002 فرصة عمل.



وأضاف المحافظ - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن البرنامج يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الاطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وعلى صعيد أخر، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، حيث يؤدي اليوم الثلاثاء 169 طالبا وطالبة الامتحان في مادة الأحياء (علمي علوم)، و121 طالبا في الاستاتيكا (علمي رياضة) و58 طالبا في مادة الفلسفة والمنطق (أدبي) موزعين على 12 لجنة.



وأشار وكيل الوزارة إلى التنسيق مع كل من مديرية الأمن ومديرية الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، ومرفق الإسعاف، وشركة كهرباء جنوب ووسط الدلتا، ومديرية التموين، لتضافر الجهود خلال سير الامتحانات، وقد تم التنسيق مع مديرية الأمن لتشديد الإجراءات اللازمة لتأمين جميع مقار لجان الامتحان والاستراحات وخاصة مركز توزيع الكراسة الامتحانية وتجميعها وتأمينها ضد السرقات والحريق.



وشدد على ضرورة توفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير الامتحانات.. مشددا على عدم اصطحاب المحمول (للطلاب - المعلمين) مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.