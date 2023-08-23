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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علوم طنطا تستقبل الأطفال المشاركين بـ جامعة الطفل في برنامج تدعيم المهارات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

‎استقبلت كلية العلوم جامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار " أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتور  نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء ومنسق جامعة الطفل بجامعة طنطا.

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‎صرح  الدكتور محمود ذكى بان  برنامج جامعة الطفل باعتباره مشروع قومي يستهدف تنمية وتطوير مهارات الأطفال المشاركين، موضحاَ حرص الجامعة على تقديم النظريات العلمية والتطبيقية بشكل مبسط للأطفال من خلال مشاركتهم بكليات الجامعة المختلفة، بهدف صناعة جيل جديد من الأطفال قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى اقتصاديات منتجة وقيادة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.

‎أوضح الدكتور محمود سليم أن دور الجامعة الريادي في تعظيم الاستثمار في المعرفة وتعزيز فرص الوصول اليها لكافة الفئات داخل وخارج بيئة الجامعة، مشيرا إلى التكليفات التي اعلن عنها الدكتور محمود دكي رئيس الجامعة لوضع خطط تستهدف تحقيق استفادة اقتصادية من المسارات البحثية والاكاديمية بكليات الجامعة، وهو أدى إلى توجيه الأنشطة التعليمية التي تقدمها للأطفال المشاركين بالبرنامج لتطوير مهاراتهم وتعزيز الابداع والابتكار لديهم، موجها الشكر لجميع منسقي البرنامج بالجامعة والكليات لدورهم الرائد  في تنفيذ الفعاليات والأنشطة المتميزة للأطفال بكليات الجامعة المختلفة.

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‎أوضح الدكتور طارق مصطفى أن اليوم تضمن تنفيذ مجموعة من ورش العمل في مجال البيئة والطاقة النظيفة، والتعريف بغازات الاحتباس الحراري ومصادرها المختلفة، إضافةً إلى تدريبهم على مطابقة أسماء غازات الاحتباس الحراري مع صورها ومصادرها، وتنظيم ورشة عمل أخرى عن كيفية التخلص الأمن للمخلفات وطرق الاستفادة منها وايضاح الوقت الذي تستغرقه المواد للتحلل في الطبيعة.

‎أضافت الدكتورة نهال عاطف أنه تم تنظيم أنشطة متنوعة في مجال البيئة ومنها انتاج الطاقة الشمسية بواسطة الخلايا الشمسية الموجودة في أماكن مختلفة بالكلية وانتاج السماد العضوي من المخلفات العضوية واستزراع الاسطح وإنتاج "الشبة" من عبوات "الكانز" الفارغة كأنشطة اقتصادية صديقة للبيئة، وهي من الأنشطة القائمة بالفعل في كلية العلوم ولها مردود اقتصادي مميز من أجل تنمية مهارات الاعتماد على النفس والتعلم الذاتي والتعاون داخل فريق العمل الواحد.

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‎وأضاف الدكتور عبد الله خضر، أن مشروع جامعة الطفل هو مشروع قومي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي، يهدف إلى اكتشاف واحتضان المواهب العلمية، مضيفاً أن الأطفال تفاعلوا بشكل كبير أثناء أداء جميع الأنشطة التي قاموا بها ومشاركتهم في ورش العمل.

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