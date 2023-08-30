مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرا حول الأداء المالي للوحدات الاقتصادية

زيادة الايرادات بنسبة ٨٨% والربح التشغيلي بنسبة 150% ..وارتفاع الفائض من الايرادات بنسبة 533%

استعرض مجلس جامعة طنطا اليوم تقريرا حول تحليل الأداء المالي للوحدات الاقتصادية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، حيث قدمت الدكتورة هاجر علم الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للمراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص عرضاً تقديميا عن الأداء المالي للوحدات الاقتصادية المركزية والوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالجامعة، وتحقيق قفزة غير مسبوقة في العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حيث زادت إيرادات الجامعة بنسبة ٨٨% لهذا العام مقارنة بالعام الماضي الي جانب زيادة الربح التشغيلي للمراكز والوحدات بنسبة 150% مقارنة بالعام الماضي وايضا زيادة إجمالية في الفائض من الايرادات بنسبة 533% مما أسهم في تحقيق ربحية إجمالية للمراكز والوحدات الاقتصادية والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة وصلت إلى 450% لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ومن جانبه وجه الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بضرورة تطبيق آليات التحول الرقمي وآليات الشمول المالي والسداد الالكتروني على الوحدات والمراكز الاقتصادية بالجامعة وذلك من خلال تفعيل منصات إلكترونية لعمليات السداد للرسوم الخاصة بالدورات ومنصات أخري تخصص للخدمات المقدمة من المراكز والوحدات من أجل تفعيل بروتوكولات تعاون خارج الجامعة وزيادة الفئات المستهدفة من الخدمات المقدمة من المراكز والوحدات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة طنطا اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.