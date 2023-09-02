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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضرب هونج كونج وماكاو.. إعصار ساولا يصل جنوب الصين

صدى البلد

وصل إعصار ساولا إلى اليابسة في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مع هبوب رياح عنيفة على مناطق قريبة من شنتشن وهونج كونج وماكاو، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وسلسلة من الدمار والفيضانات في العديد من المناطق.

وألغت هونغ كونغ، المركز المالي الآسيوي وإقليم قوانغدونغ المجاور للصين، مئات الرحلات الجوية يوم الجمعة وأغلقتا الشركات والمدارس والأسواق المالية مع اقتراب ساولا.

وكان إعصار ساولا، المحمل برياح تزيد سرعتها على 200 كيلومتر في الساعة (125 ميلاً في الساعة)، من بين أقوى العواصف التي تهدد المقاطعة الجنوبية منذ عام 1949. وقالت السلطات الصينية إنه أصبح إعصارًا شديدًا، حيث وصل إلى اليابسة في مدينة تشوهاي مع تباطؤ الرياح. إلى حوالي 160 كيلومترا في الساعة.

وقالت الشركة المشغلة للسكك الحديدية إنه تم السماح باستئناف عمليات السكك الحديدية في قوانغدونغ تدريجيا اعتبارا من الساعة 8:30 صباحا (0030 بتوقيت جرينتش).

وقالت السلطات الصينية إنه على الرغم من ضعف إعصار ساولا، فإنه لا يزال يؤثر على المنطقة.

قالت هيئة مطار هونج كونج إن أكثر من 300 شخص تقطعت بهم السبل في مطار هونج كونج بعد إلغاء نحو 460 رحلة جوية.

وقالت شركة الطيران الرئيسية كاثي باسيفيك (0293.HK) إن الرحلات الجوية ستستأنف اعتبارًا من الظهر (0400 بتوقيت جرينتش) يوم السبت بعد تعليقها منذ بعد ظهر الجمعة.

فرضت هونج كونج أعلى إشارة لعاصفة الإعصار وهي 10 ليلة الجمعة، وخفضتها إلى 8 بحلول صباح السبت. وقال مرصد المدينة إن التحذير سيظل ساريا حتى الساعة الرابعة مساء. (0800 بتوقيت جرينتش) حيث لا تزال الأمطار الغزيرة والفيضانات تؤثر على المنطقة.

وتناثرت الأشجار المتساقطة على العديد من الطرق، خاصة في الجزر النائية الأكثر عرضة للخطر. وفي منطقة خليج كوزواي الصاخبة، أزيلت العديد من لافتات البناء.

وأظهرت لقطات بثتها قناة (تي.في.بي) نافذة كبيرة تحطمت من مبنى إداري في منطقة تسونج كوان أو. وأظهرت الصور المنشورة على فيسبوك ارتفاع منسوب المياه على شاطئ خليج ريبالس باي عدة أمتار عن المستوى الطبيعي، مما أدى إلى غمر معبد تين هاو التاريخي جزئيًا.

وقالت الحكومة إن أكثر من 500 شخص لجأوا إلى الملاجئ الحكومية بينما تم نقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفيات بسبب الإعصار.

وفي ماكاو، أكبر مركز قمار في العالم، سُمح للكازينوهات بإعادة فتح أبوابها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا يوم السبت، حسبما ذكرت الحكومة، بعد إغلاقها ليلة الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا قتل في شنتشن بعد أن سقطت شجرة واصطدمت بسيارتهم.

ومن المتوقع أن يصل إعصار هايكوي، وهو ليس بقوة إعصار ساولا، إلى اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي الجبلي ذي الكثافة السكانية المنخفضة في تايوان بعد ظهر الأحد ويجلب أمطارا غزيرة على الجزيرة حتى الأسبوع المقبل.

وألغت شركتا الطيران المحليتان الرئيسيتان في تايوان جميع الرحلات الجوية يوم الأحد، ونصحت الحكومة الناس بالابتعاد عن الشواطئ والمناطق الجبلية.

وكتبت الرئيسة تساي إنغ وين على صفحتها على فيسبوك: 'الأمواج على طول الساحل تتزايد تدريجيا. من فضلكم لا تذهبوا إلى الشاطئ لمشاهدة الأمواج، أو تلعبوا في الماء، ناهيك عن القيام بأي أنشطة خطيرة'. .

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