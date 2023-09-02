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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلاميذ أوكرانيا يتحدون نيران القنابل الروسية بمدارس في أنفاق المترو

صدى البلد

تحت نيران القنابل الروسية، توصلت إحدى المدن في أوكرانيا إلى حل جديد لإعادة التلاميذ إلى المدارس يوم الاثنين، وهو تعليمهم تحت الأرض، بعد إعادة تهيئة لأنفاق شبكة المترو لتستقبل العام الدراسي الجديد.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، أعلنت الحكومة أن ما يقرب من 1000 طالب في مدينة خاركيف سيتلقون دروسهم في مترو أنفاق تم تحويله إلي مدرسة أسفل المدينة.

 

قال عمدة المدينة إيهور تيريخوف: "هذه هي الخطوة الأولى، وعندما يرى الآباء الظروف التي تم إنشاؤها هنا، أنا متأكد من أن عدد المتقدمين سيزداد".

وأضاف: “لا توجد مدينة أخرى في العالم لديها خبرة في مثل هذه الأمور، وتعتبر مدينة خاركيف هي الأولى، التي تستحدث تلك التجربة للحفاظ علي سير العملية التعليمية خلال الحرب الروسية الأوكرانية”.

 

أوكرانيا روسيا حرب تعليم مدارس

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