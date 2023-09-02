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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن شن هجمات جديدة على القوات الروسية في منطقة دونباس

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، عن أنها شنت هجمات جديدة على القوات الروسية في منطقة دونباس، شرق البلاد، وسيطرت على مزيد من الأراضي.

وقالت نائبة وزير الدفاع، غانا ماليار، إن القوات الأوكرانية هاجمت الخطوط الروسية قرب بلدات أوريكوفو - فاسيليفكا وباخموت وبوبدانيفكا وياغيدني وكليشيفكا وكورديوميفكا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأقرت أوكرانيا أنها شنت هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة مع القوات الروسية، الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر، ضمن هجومها المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة 18 بالمائة من أراضيها من سيطرة روسيا.

الخطوط الروسية القوات الأوكرانية القوات الروسية خط المواجهة منطقة دونباس

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