أوكرانيا تعلن شن هجمات جديدة على القوات الروسية في منطقة دونباس

أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، عن أنها شنت هجمات جديدة على القوات الروسية في منطقة دونباس، شرق البلاد، وسيطرت على مزيد من الأراضي.

وقالت نائبة وزير الدفاع، غانا ماليار، إن القوات الأوكرانية هاجمت الخطوط الروسية قرب بلدات أوريكوفو - فاسيليفكا وباخموت وبوبدانيفكا وياغيدني وكليشيفكا وكورديوميفكا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأقرت أوكرانيا أنها شنت هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة مع القوات الروسية، الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر، ضمن هجومها المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة 18 بالمائة من أراضيها من سيطرة روسيا.