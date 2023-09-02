وزير الخارجية الياباني يزور مصر قريبا ومؤتمر صحفي لإعلان التفاصيل غدا

أكدت سفارة اليابان في القاهرة، أن وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي سيزور مصر في الأيام القليلة المقبلة.



يعلن تاكادا كاتسونوبو، الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة تفاصيل هذه الزيارة وفعالياتها، خلال مؤتمر صحفي غدا الأحد.



وذكرت وزارة التعاون الدولي في وقت سابق، إن العلاقات المصرية اليابانية بدأت بقوة منذ عام 1983 حيث تم عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة في القاهرة، والتى أسفرت عن حدوث طفرة بعلاقات التعاون بين الدولتين على المستوى الاقتصادى والسياسي وتم توقيع اتفاق التعاون الفنى لتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة وورش عمل ومنح دراسية، وبدأ تنفيذ العديد من مشروعات المنح والقروض اليابانية فى عدة قطاعات تنموية على رأسها مجال الصحة والزراعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والكهرباء والبنية التحتية.



وأضافت وزارة التعاون الدولي أن العلاقات شهدت نقلة نوعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث قام رئيس الوزراء اليابانى الراحل شينزو آبى، بزيارة إلى مصر عام 2015 وتبعتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى طوكيو فى 2016، والتي تم بناءً عليهما اتخاذ خطوات متقدمة لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية وإطلاق عدة مبادرات للتعاون المشترك في مجال التعليم والصحة والكهرباء والبنية التحتية.