كدمات في الوجه | إصابة المستشار الألماني أولاف شولتس

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم السبت، أن المستشار الألماني أولاف شولتس سقط أثناء ممارسته رياضة الجري وأصيب بكدمات في وجهه، مما دفعه إلى إلغاء بعض مواعيده نهاية هذا الأسبوع.

وقالت الحكومة في رد عبر البريد الإلكتروني، إن المستشار الألماني البالغ من العمر 65 عامًا تعرض "لحادث صغير" أثناء ممارسته الرياضة وألغى مواعيده يوم الأحد في منطقة هيسن بوسط البلاد، حيث تجرى انتخابات الولاية في أكتوبر. 8، لكنها قالت إن مواعيده الأسبوع المقبل لن تتأثر، بحسب وكالة أسوشيتيد برس.

وكانت صحيفة فرانكفورتر روندشاو، ومقرها هيسن، أول من تحدث عن حادثة اليوم، ونقلت عن مشرع بارز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه شولتس، مايكل روث، الذي دعا المستشارة إلى مسقط رأسه في هيرينجن وخطط لعقد لقاء نقاش معه هناك يوم الأحد.

ويتولى شولتز قيادة ألمانيا منذ ديسمبر 2021، وشغل سابقًا منصب وزير المالية والعمل في البلاد، وعمدة مدينة هامبورغ.

وفي ملف تعريفي على الموقع الإلكتروني لحزبه، يقول شولتز إنه كان يكره الرياضة عندما كان في المدرسة، لكنه اكتسب ذوقها من زوجته بريتا إرنست.

ويقول شولتس إنه يحاول إيجاد وقت للركض أو التجديف أو المشي مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ويستمتع أيضًا بركوب الدراجات.