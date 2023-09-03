إنعام سالوسة تكذب حوار منى الشاذلي.. والإعلامية: شكرا على رفع الحرج

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول ظهور الفنانة إنعام سالوسة ببرنامج الإعلامية منى الشاذلي.

خرجت الفنانة إنعام سالوسة، عن صمتها لتكذب الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بأنها أجرت حوارا مع الإعلامية منى الشاذلي وأحرجتها بسبب سؤالها عن ديانتها.





وقالت إنعام سالوسة عبر صفحتها علي فيس بوك: "قرأت على فيسبوك أن حوارا دار بيني وبين الإعلامية الجميلة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح، لم يسعدني الحظ بلقائها وإقامة حوار معي.. أنه حوار مختلق لا صحة له، وشكرا".





وردت عليها الإعلامية منى الشاذلي عبر صفحتها على موقع فيسبوك قائلة: "شكرا جزيلا للفنانة العظيمة والإنسانة الرائعة أنعام سالوسة على تكذيبها واقعة مختلقة عني تم تداولها دون التأكد من صحتها القديرة إنعام سالوسة استاءت من أن يتم تداول خبر يسئ لي مهنيا وفكريا فقررت بنبل شديد أن ترفع عني الحرج وتكتب على صفحتها الرسمية بشكل واضح ان الحوار الذي تداوله البعض حوار مختلق.. كل الشكر والتقدير لها.. أيضا كل الشكر لمن حذفوا الخبر بعد التحقق من عدم صحته".