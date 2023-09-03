عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد في تنسيق الأزهر 2023

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

فتحت بوابة الحكومة المصرية، موقع تنسيق الأزهر 2023، لتمكين طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول، من تسجيل الرغبات للإلتحاق بكليات جامعة الأزهر.

 

رغبات جديدة في تنسيق الأزهر 2023 .. اعرفها قبل التسجيل

تنسيق الأزهر 2023.. مؤشرات القبول لـ علمي بنات

 

تنسيق الأزهر 2023

ووافق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تنسيق الأزهر 2023، وتسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م من اليوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر 2023م.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن تنسيق الأزهر 2023 مفتوح الآن أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

رابط تنسيق الأزهر 2023

وأتاحت بوابة الحكومة المصرية، رابط تنسيق الأزهر 2023، ويمكن الدخول عليها من هنا

جامعة الأزهر

ويتمكن طلاب الثانوية الأزهرية، الآن من الدخول على رابط تنسيق الأزهر 2023، واتباع الخطوات لتسجيل الرغبات، وعلى جميع الطلاب، كتابة الرغبات بهدوء وبشكل سليم حتى لا يخطئوا في كتابة الرغبات ويغلق الباب أمامهم ولا يتمكنوا من التعديل.

وأكدت جامعة الأزهر، أن مكتب تنسيق الأزهر 2023 سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بالدخول من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيًا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:
 

تنسيق الأزهر 2023 تنسيق الأزهر جامعة الأزهر الثانوية الازهرية بوابة الحكومة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

ترشيحاتنا

عملات وهواتف.. تحرير 22 محضرا جمركيا لمسافرين في مطار القاهرة

هل يوجد جزء ثاني من سـ.فاح الجيزة؟.. مؤلفه يفجر مفاجأة بالحلقات المقبلة

قرار عاجل من فيتوريا بسبب مباراة الأهلي في السوبر الإفريقي

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث كركوك إلى 3 أشخاص

الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد في تنسيق الأزهر 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 3-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بجمالها

ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ