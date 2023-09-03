الآن.. فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الجدد في تنسيق الأزهر 2023

فتحت بوابة الحكومة المصرية، موقع تنسيق الأزهر 2023، لتمكين طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول، من تسجيل الرغبات للإلتحاق بكليات جامعة الأزهر.

تنسيق الأزهر 2023

ووافق الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تنسيق الأزهر 2023، وتسجيل الرغبات في تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م من اليوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر 2023م.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن تنسيق الأزهر 2023 مفتوح الآن أمام طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها الثلاثة: «العلمي - الأدبي- الشعبة الإسلامية» الناجحين في الدور الأول.

رابط تنسيق الأزهر 2023

وأتاحت بوابة الحكومة المصرية، رابط تنسيق الأزهر 2023، ويمكن الدخول عليها من هنا

جامعة الأزهر

ويتمكن طلاب الثانوية الأزهرية، الآن من الدخول على رابط تنسيق الأزهر 2023، واتباع الخطوات لتسجيل الرغبات، وعلى جميع الطلاب، كتابة الرغبات بهدوء وبشكل سليم حتى لا يخطئوا في كتابة الرغبات ويغلق الباب أمامهم ولا يتمكنوا من التعديل.

وأكدت جامعة الأزهر، أن مكتب تنسيق الأزهر 2023 سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أن الطلاب الناجحين في الدور الثاني سيتاح لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وناشدت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بالدخول من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيًا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم:

