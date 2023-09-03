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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملاكي الصغير.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد أختها عبر إنستجرام

ليلي زاهر
ليلي زاهر

شاركت الفنانه ليلى أحمد زاهر متابعيها بأحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور"إنستجرام".

وظهرت ليلى في الصور تحتفل بعيد ميلاد اختها نور الصغيره وعلقي قائله :"عيد ميلاد سعيد لملاكي الصغير وابنتي".

وحرصت ليلى أحمد زاهر على تهنئة والدتها بعيد ميلادها ونشرت عدة صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلقت ليلى أحمد زاهر علي الصورة قائلة: كل سنة وانتي مامتي الصغيرة والقمر ودعمي وصديقتي الصدوقة وكلحاجةحلوة في الدنيا دي كلها انتي والله يا مامي ، أسعد عيد ميلاد لمصدر سعادتنا وكل ما لدينا أحبك يا ملكة .

يذكر أنه شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر، في مسلسل “تلت التلاتة” لرمضان 2023، والمسلسل من بطولة الفنانة غادةعبدالرازق.

 وكان مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، تم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرةوالناس.

احمد زاهر الفنانة ليلي أحمد زاهر تلت التلاتة رمضان 2023 قناة النهار مسلسل “تلت التلاتة”

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