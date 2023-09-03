الأهلي يرفع عقد الشناوي إلى 17 مليون جنيه بعد السوبر الإفريقي

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل تعديل عقد حارس مرمى الفريق الأول محمد الشناوي ، بعد مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري والمقرر لها 15 سبتمبر الجاري .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" :"استقر مسؤولو النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في الفترة القادمة بعد رفض العديد من العروض الخليجية التي وصلته مؤخراً".

وأضاف: "اتفقت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق على تعديل وتمديد عقده عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر في السعودية وزيادة الراتب السنوي له في الفترة القادمة ليصل إلى 17 مليون جنيه في الموسم الواحد".