طلعت يوسف يعلن سبب ابتعاده عن تدريب الجونة

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق إنبي، إن تقليل الميزانية المتفق عليها مع الجونة سبب التراجع عن قيادة الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال طلعت يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن تقليل الميزانية المتفق عليها مع الجونة سبب التراجع عن قيادة الفريق، لافتا إلى أن الجونة قرر تقليل ميزانيته لأكثر من 50% ليتراجع عن الاستمرار مع الفريق.

وأوضح طلعت يوسف، إنه لم تحدث مفاوضات مع أي ناد آخر بعد فشل الاتفاق مع الجونة ، مؤكدا :" تلقيت عروضا من طلائع الجيش وغزل المحلة الموسم الماضي لكني اعتذرت عن عدم قبول هذه العروض ".

