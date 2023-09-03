عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة: الواحد مش حاسس بأي أحاسيس

زينة
زينة

خطفت الفنانة زينة أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وتألقت زينة بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت توب باللون الفوشيا مع قبعة، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.
 

وعلقت زينة علي صورة نشرتها عبر حسابها: "الواحد حاسس انه مش حاسس بأي احاسيس من اللي كان بيحسها أيام ماكان بيحس".
 

علي صعيد آخر، تصدرت الفنانة زينة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس ضيفةفي برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب.
 

خطفت زينة الأنظار في الحلقة بإطلالة راقية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوف واتسم التصميم بالنقوشات الراقية ذات الألوان الهادئة، مما كشف عن رشاقتها.

الإعلامي عمرو أديب عمرو أديب برنامج الحكاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

ترشيحاتنا

الأهلي يرفع عقد الشناوي إلى 17 مليون جنيه بعد السوبر الإفريقي

عباس شراقي يقدم قراءة في موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ «حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة

زيلينسكي: مرور سفينتين عبر ممر شحن مؤقت في البحر الأسود

تطورات صادمة في أزمة القيد بالزمالك

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كي لا تندمي.. نصائح لتجنب الوقوع في صداقات مزيفة

أثار الذعر.. جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا

مغامرة مجنونة لشاب روسي بواسطة سيارته.. لن تتوقع ماذا فعل

قبل المدارس.. حضرى لأطفالك خبز التوست بأسهل الطرق

فيديو

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

قرعة نارية للأهلي بدوري السوبر الأفريقي .. وصدام منتظر مع صن داونز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ