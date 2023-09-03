زينة: الواحد مش حاسس بأي أحاسيس

خطفت الفنانة زينة أنظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت زينة بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت توب باللون الفوشيا مع قبعة، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.



وعلقت زينة علي صورة نشرتها عبر حسابها: "الواحد حاسس انه مش حاسس بأي احاسيس من اللي كان بيحسها أيام ماكان بيحس".



علي صعيد آخر، تصدرت الفنانة زينة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس ضيفةفي برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب.



خطفت زينة الأنظار في الحلقة بإطلالة راقية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوف واتسم التصميم بالنقوشات الراقية ذات الألوان الهادئة، مما كشف عن رشاقتها.