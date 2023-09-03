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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفيوم.. ضبط وإزالة 360 مخالفة على الشبكات مياه الشرب

مياه الفيوم اثناء
مياه الفيوم اثناء الازالة للمخالفات

كشف المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عن قيام الادارة العامة للمياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد وبالتعاون مع الإدارات المختصة بضبط وإزالة 360 مخالفة وتعديات متنوعة على شبكات مياه الشرب خلال شهري يونيو ويوليو 2023 داخل مناطق (DMZ 2) بقرى تلات والشيخ فضل والسنباط والتى تم تقليل نسبة الفاقد بها والمقرر الانتهاء منها بنهاية مارس 2024

 

وأكد النجار أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات التى تعد من العوامل الرئيسة في إهدار مياه الشرب وسرقة حق الغير فى الحصول على الخدمة.

 

وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع خدمات مياه الشرب والمسارات القانونية الصحيحة للحصول على الخدمة لضمان استمرارية الخدمة بالكفائة والجودة المطلوبة

 

وفى سياق متصل أوضح المهندس محمود عبد الدايم مدير الادارة العامة للمياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد أن الإدارة مستمرة فى تكثيف حملاتها وبالتعاون مع جميع الإدارات المختصة لضبط الوصلات الخلسة وتقليل الفاقد بالكشف عن المخالفات والتعديات على شبكات مياه الشرب أو الكشف عن التسريبات وإصلاحها من خلال أجهزة الكشف الحديثة للحفاظ على مياه الشرب من الاهدار وضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين.

 

 

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