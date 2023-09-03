نور إيهاب تستعرض أناقتها بالأسود

شاركت نور إيهاب متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نور إيهاب رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق بشكل محلوظ ، حيث ظهرت بإطلالة لافتة وجذابة، وهي ترتدي فستان باللون الأسود وتسريحة شعر مميزة نالت إعجاب متابعيها.



تفاصيل مسرحية ميمو

ومؤخرا، شاركت نور إيهاب في مسرحية "ميمو" التي عرضت على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض.



وجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما.