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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تمت.. اتحاد جدة يحسم صفقة عالمية جديدة

راموس ومحمد صلاح
راموس ومحمد صلاح

أكد تقرير صحفي، توصل نادي اتحاد جدة إلى اتفاق مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، لضمه خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية،  أن اتحاد جدة توصل إلى اتفاق نهائي مع الإسباني الشهير سيرجيو راموس، لتمثيل الفريق موسما مع أفضلية التجديد، في صفقة انتقال حر.

وأبرم اتحاد جدة 3 صفقات عالمية في الصيف الحالي، إذ تعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

في سياق آخر، نفي يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، شائعات اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الانضمام لنادي اتحاد جدة هذا الصيف.

وقال يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضي :" موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف:" علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".

اتحاد جدة راموس باريس سان جيرمان بنزيما كلوب محمد صلاح

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