تمت.. اتحاد جدة يحسم صفقة عالمية جديدة

أكد تقرير صحفي، توصل نادي اتحاد جدة إلى اتفاق مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، لضمه خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن اتحاد جدة توصل إلى اتفاق نهائي مع الإسباني الشهير سيرجيو راموس، لتمثيل الفريق موسما مع أفضلية التجديد، في صفقة انتقال حر.

وأبرم اتحاد جدة 3 صفقات عالمية في الصيف الحالي، إذ تعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي والبرازيلي فابينيو.

في سياق آخر، نفي يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، شائعات اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الانضمام لنادي اتحاد جدة هذا الصيف.

وقال يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضي :" موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف:" علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأندية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".