جسدي ارتجف.. بيلينجهام: ما حدث في البرنابيو لم أره في حياتي

أعرب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام عن سعادته بقيادة فريقه ريال مدريد لفوز جديد في الدوري الإسباني على حساب خيتافي بهدفين مقابل هدف، أمس السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسجل بيلينجهام هدف الفوز لريال مدريد في الثواني الأخيرة من زمن المباراة.

وقال بيلينجهام في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي:" لحظة الهدف شهدت أعلى ضجيج سمعته في ملعب كرة قدم، لم أستطع أن أصدق ذلك، كانت ساقاي ترتجفان عندما هتفوا باسمي في نهاية المباراة".

وأضاف:" شعرت بدعم الجماهير في كل لحظة، لا أعرف ما الذي فعلته لاستحقاق ذلك، ولكني ممتن جدا ، في كل مرة أرتدي هذا القميص أعطي 100% من طاقتي وأريد الاستمرار على هذا النحو".



واختتم:" اللعب في البرنابيو حلم تحقق عندما وقعت عقدي مع هذا النادي الرائع، وعندما سجلت وفزنا، من الصعب شرح ذلك بالكلمات، أنا في غاية السعادة، لكن الطريق طويل جدا، وأريد مواصلة مساعدة الفريق".