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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. إنهاء حظر التجول في كركوك ومحادثة بين السوداني والوطني الكردستاني

علم العراق
علم العراق

باشرت القوات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، إنهاء حظر التجول عن محافظة كركوك، بعد عودة الهدوء إلى المحافظة عقب تظاهرات بشأن فتح طريق أربيل- كركوك، الذي أغلق قبل فترة.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مصدر أمني إن "القوات الأمنية باشرت بإنهاء حظر التجول عن كركوك وعودة الهدوء إلى المحافظة"، مشيرًا إلى أن هناك أنباء تحدثت عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 4.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والاتحاد الوطني الكردستاني ضرورة التهدئة في محافظة كركوك، متفقين على إجراء تحقيق في الأحداث.

وفرضت السلطات الأمنية، مساء أمس السبت، حظرًا للتجوال في محافظة كركوك، إثر توتر أمني خلال تظاهرات بشأن فتح طريق أربيل- كركوك، الذي أغلق قبل فترة.

كركوك القوات الأمنية في العراق العراق حظر التجوال تظاهرات

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