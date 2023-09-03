بكاميرا جبارة.. خصم 50% على جوال موتورولا Edge 30 5G

تقدّم بعض مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضًا مغرية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتي تقوم بعرضها وبيعها بأسعار مُخفضة كي تمنح عملاءها فرصة ذهبية لشراء هواتفهم المفضلة مقابل سعر أقل خلال فترة الصيف.

خصم 50% على جوال موتورولا Edge 30 5G

حصل أحد جوالات موتورولا، والذي ينطلق تحت اسم Edge 30 5G في كل من مصر والسعودية والإمارات، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في الامارات.

ويقدم موقع التجارة الإلكترونية خصمًا مغريًا على جوال موتورولا Edge 30 5G، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي على موقع للبيع أونلاين في الإمارات، ويقدم الموقع خصمًا يصل إلى 50% مما يوفر ما يصل إلى 800 درهما إماراتيا أقل من سعر الهاتف الأساسي.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من جوال موتورولا Edge 30 5G، بسعة 8 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع دعما الجيل الخامس 5G، باللون الأخضر، في الإمارات مقابل سعر 799 درهمًا إماراتيًا بدلًا من 1599 درهمًا إماراتيًا.

خصم 50% على جوال موتورولا Edge 30 5G

مواصفات Motorola Edge 30

يتميز جوال موتورولا Edge 30 5G، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز.

ويعمل جوال موتورولا Edge 30 5G، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 778G+، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويتمتع جوال موتورولا Edge 30 5G، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.55، متصل بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل فائق الدقة، ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير بيانات العمق، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي جوال موتورولا Edge 30 5G، على بطارية بقوة 4020 مللي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.