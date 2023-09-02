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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Moto G84.. هاتف 5G من موتورولا لمحدودي الدخل

Motorola Moto G84
Motorola Moto G84

أطلقت شركة موتورولا Motorola، هاتفها الذكي الجديد Moto G84 الذي يأتي كأرخص هاتف 5G لذوي الدخل المحدود.

مواصفات Motorola Moto G84

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Moto G84 من موتورولا بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 695.

 

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ويقترن المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت مع إمكانية توسعها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Motorola Moto G84

ويتميز هاتف موتورولا Moto G84، بشاشة عالية الدقة من نوع OLED يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، ومستوى سطوع يصل إلى 1300 شمعة.

ويتمتع هاتف بكاميرا خلفية مزدوجة هاتف موتورولا Moto G84، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.88، مصحوبة بكاميرا فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل مع مجال رؤية قدره 118 درجة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة f/2.45.

Motorola Moto G84

ويمتاز هاتف موتورولا الجديد Moto G84، بدعم تقنية الصوت Dolby Atmos وتقنية الصوت المكاني Moto Spatial، بالإضافة إلى مكبرات الصوت الاستريو.

ويأتي هاتف موتورولا Moto G84، مزودا بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، ووعدت الشركة بأنه سوف يحصل على نظام أندرويد 14، بالإضافة إلى 3 سنوات من التحديثات الأمنية.

Motorola Moto G84

ويحزم هاتف موتورولا Moto G84، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، وتشمل المزايا الأخرى بالهاتف دعم تقنية Bluetooth 5.1، وتقنية Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ومقبس لسماعات الأذن بقياس 3.5 ملميتر وفتحة بطاقي SIM مزدوجة من نوع نانو.

ويتوفر هاتف Moto G84 بثلاثة ألوان هي: الأزرق والأسود والالأحمر الداكن، مقابل سعر يعادل 245 دولار أمريكي (أي مايعادل 7600 جنيه مصري)، وسيباع الهاتف الذكي في الهند اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري.

Motorola Moto G84
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