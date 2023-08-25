كاميرا 50 ميجا بكسل.. موتورولا تكشف عن هاتف 5G بإمكانات مميزة

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتفها الجديد Moto G84 في الهند في الأول من شهر سبتمبر المقبل، وقبل إطلاقه بشكل رسمي تم إدراج الهاتف على الموقع الهندي للعلامة التجارية.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا الجديد Motorola Moto G84 بشاشة نوع pOLED بقياس 6.55 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تتميز بدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ودعم HDR10 +، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus.

مواصفات هاتف موتورولا Motorola Moto G84



يتم تشغيل هاتف موتورولا Motorola Moto G84 بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 695 5G، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 8 أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت UFS 2.2، قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

Motorola Moto G84

ويتمتع هاتف موتورولا Motorola Moto G84، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1 / 1.55، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل تتضاعف ككاميرا ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Motorola Moto G84

ويحزم هاتف Motorola Moto G84، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة موتورولا MyUX المستندة على نظام تشغيل Android 13، وتعد موتورولا بإضافة تحديث نظام Android 14 وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية للهاتف.

Motorola Moto G84

وتشمل المزايا الإضافية الأخرى بهاتف Motorola Moto G84، مكبرات صوت استريو مضبوطة بتقنية Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر ويتميز الهاتف بدعم تصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.