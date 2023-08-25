عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجا بكسل.. موتورولا تكشف عن هاتف 5G بإمكانات مميزة

Motorola Moto G84
Motorola Moto G84

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتفها الجديد Moto G84 في الهند في الأول من شهر سبتمبر المقبل، وقبل إطلاقه بشكل رسمي تم إدراج الهاتف على الموقع الهندي للعلامة التجارية.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف موتورولا الجديد Motorola Moto G84 بشاشة نوع pOLED بقياس 6.55 بوصة، بجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تتميز بدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتز ودعم HDR10 +، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج  Gorilla Glass Victus.

 

مميزات موتورولا رازر 40 ألترا.. أحدث هاتف صدفي قابل للطي

أرخص من Galaxy S23.. موتورولا تكشف عن هاتف 5G بإمكانات مميزة

 

مواصفات هاتف موتورولا Motorola Moto G84


يتم تشغيل هاتف موتورولا Motorola Moto G84 بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 695 5G، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 8 أو 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت UFS 2.2، قابلة للتوسيع عبر فتحة microSD.

Motorola Moto G84

ويتمتع هاتف موتورولا Motorola Moto G84، بكاميرا خلفية مزدوجة، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1 / 1.55، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل تتضاعف ككاميرا ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Motorola Moto G84

ويحزم هاتف Motorola Moto G84، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة موتورولا  MyUX المستندة على نظام تشغيل Android 13، وتعد موتورولا بإضافة تحديث نظام Android 14 وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية للهاتف.

Motorola Moto G84

وتشمل المزايا الإضافية الأخرى بهاتف Motorola Moto G84، مكبرات صوت استريو مضبوطة بتقنية Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر ويتميز الهاتف بدعم تصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.

Motorola Moto G84
موتورولا Moto G84 Motorola Moto G84 مواصفات موتورولا موتو جي 84 موتورولا Moto G84

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عام وخاص|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. بأجر كامل للموظفين وهؤلاء محرومون

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

بعد أنباء موافقته.. مفاجأة مدوية في مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

موضوعات متعلقة

عشان متخسرش كتير.. احذف بطاقة الفيزا من جوجل بلاي بهذه الطريقة

مفاجأة جديدة من WhatsApp.. وجهة إعدادات محسنة إليك تصميمها

بكاميرا ثلاثية.. أوبو تعتز إطلاق منافس جديد لهواتف سامسونج هذا الشهر

بسعر مفاجأة.. سوني تطلق سماعة لاسلكية لعشاق بلاي ستيشن

جوجل تزيل تطبيقات Cleaner الشهيرة من متجر "بلاي"

يدعم شبكات 5G.. ريلمي تطلق أحدث هواتفها بـ5500 جنيه

بـ 5 آلاف جنيه.. أرخص 5 موبايلات في السوق المصري

ينافس هواوي.. شاومي تطور نظام تشغيل متوافقا مع أندرويد

ترشيحاتنا

بعد ما خست.. 10 صور تكشف عن أناقة شيرين عبد الوهاب قبل زيادة وزنها

إجراء عاجل من الدنمارك بشأن تكرار حوادث حرق القرآن الكريم

إسرائيل.. استمرار مناقشة تحويل الموازنة المالية للسلطات العربية بتل أبيب

القاهرة تبدأ عصر الهيمنة.. 11 دولة بناتج محلي 29 تريليون دولار| أرقام بريكس

جامعة بدر تكشف تفاصيل اعتماد الذكاء الاصطناعي في كلية اللغات والترجمة

95 جنيها للبلطي.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان منى زكي في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل| رقم صادم

عجوز مكسيكية تعاني منذ 40 عاما.. لن تتوقع ماذا وجدوا في بطنها؟

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

مختلفة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في العلمين

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ