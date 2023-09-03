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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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النيابة الإدارية تكشف عن تفاصيل إنشاء وحدة قضاء الاستثمار.. فيديو

المستشار محمد سمير
المستشار محمد سمير

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه منذ تولي المستشار حافظ عباس، رئاسة هيئة النيابة  الإدارية في الشهر قبل الماضي، قرر عمل إعادة هيكلة للإدارات والوحدات بالنيابة الإدارية، واستحداث وحدات جديدة  لافتاً إلى ، أن الهدف الأساسي منها دعم مناخ الاستثمار و التسهيل على المواطنين في تقديم شكواهم، وقيام النيابة بدورها في تحقيق العدالة وإحساس المواطن بسيادة القانون.

 مصر تتحرك لدعم مناخ الاستثمار

وأضاف محمد  سمير، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "DMC"، أن وحدة قضاء الاستثمار هي إحدى الوحدات التي تم إنشائها حديثًا، مؤكداً أن وحدة قضاء الأستثمار كانت بالأساس فلسفة إنشائها تدور حول تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالمحور الاقتصادي.

ولفت المتحدث باسم النيابة الإدارية، إلى أن مصر تتحرك لدعم مناخ الاستثمار، لأن دعم مناخ الأستثمار يؤثر على  الاقتصاد القومي ككل، ويمس المواطن بشكل مباشر، مضيفاً أن وحدة قضاء الاستثمار هدفها الأساسي تلقي شكاوى المواطنين والمستثمرين فيما يتعلق بالمعوقات التي قد يتعرضون لها أثناء قيامهم باستخراج الأوراق اللازمة من الجهات الإدارية أو في تنفيذ الأحكام التي حصلوا عليها من المحاكم ذات الصلة، أو فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون الاستثمار.

 

 

النيابة الإدارية وحدة قضاء الأستثمار مصر المحور الاقتصادي الاستثمار

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