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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في السعودية.. صفقة ضخمة بـ491 مليون ريال لصالح الصندوق السيادي

المملكة
المملكة

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، أن «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، قام ببيع حصته البالغة 8.18 مليون سهم، وتمثل 10.92 في المائة من رأسمال «شركة الغاز والتصنيع الأهلية» (غازكو).

وتم البيع إلى شركة «جدوى للاستثمار» عبر صفقة خاصة بقيمة 491 مليون ريال (131 مليون دولار).

وأعلنت شركة «جي آي بي كابيتال»، بصفتها مستشاراً مالياً لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، في إفصاح نشر على السوق المالية (تداول)، عن قيام الصندوق بإبرام اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع شركة «جدوى للاستثمار» بصفتها مديراً لصناديق الاستثمار المدارة من قبلها ومحافظ عملائها، في يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023.

وبموجب هذه الاتفاقية، «باع الصندوق حصته البالغة 8.186.455 سهماً تمثل 10.92 في المائة من رأس مال شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى شركة (جدوى للاستثمار)، وذلك من خلال صفقة خاصة، مقابل 491.19 مليون ريال سعودي. وسيتم تنفيذ الصفقة كصفقة متفاوض عليها، وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية في يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023». 

صندوق الاستثمارات العامة السعودى شركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو جدوى للاستثمار

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