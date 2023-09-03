باللبان الدكر.. وصفة سحرية لعلاج البواسير

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى قيسبوك، طريقة سحرية لعلاج البواسير .

نقع كمية من المرة في كوب من الماء الفاتر، وتناوله ثلاث مرات يومياً. خلط كميات متساوية من العسل وحبة البركة والمرة في وعاء كبير، وتطبيق الخليط على المناطق المصابة، وتركه لمدة نصف ساعة تقريباً حتى يجف تماماً، ثمّ غسل الجسم بالماء الدافئ والصابون جيداً. دهن المناطق المتضررة بكمية كافية من زيت المر، مع التدليك الجيد لمدة لا تقل عن خمس دقائق باستخدام أطراف الأصابع، وتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف جيداً ثمّ غسله بالماء.

خلطات طبيعية لعلاج البواسيرما يلي :-

- زيت الزيتون يعد زيت الزيتون من أهم المواد الطبيعية التي تعالج العديد من الأمراض؛ وذلك لاحتوائه على خصائص طبيعية ومضادة للأكسدة، كما يعالج مشكلة البواسير، ههو يساهم في زيادة مرونة الأوعية الدموية، مما يقلل الالتهابات، ويتم استخدامه من خلال وضع كمية كافية من زيت الزيتوت على المناطق المتضررة ودهنه جيداً، وتركه لمدة قصيرة ثمّ غسل الجسم بالماء كالمعتاد، أو عن طريق خلط كميات متساوية من زيت الزيتون مع بضع أوراق البرقوق، وتطبيق الخليط على المناطق المصابة، وتركه لمدة عشر دقائق ثمّ غسله.

- خل التفاح يتم استخدام خل التفاح في حال كانت البواسير خارجية عن طريق وضع كمية كافية من خل التفاح على قطعة نظيفة من القطن، وتطبيقها على البواسير مع الفرك بخفة تامة لمدة دقيقتين، وتركه فترة قصيرة حتى يجف جيداً ثمّ غسله بالماء، مع تكرار هذا العلاج عدة مرات خلال اليوم، وفي حال كانت البواسير داخلية يتم وضع ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في كوب من الماء الفاتر، وتناول المشروب مرتين في اليوم، ويمكن تناول القليل من العسل إليه لتحسين طعمه.

- زيت اللوز يستخدم زيت اللوز بوضع القليل منه على قطعة من القطن، ودهن المناطق المتضررة بها، وتركه لمدة عشر دقائق تقريباً ثمّ غسله، ويفضل استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات يومياً، حيث يساعد على تخفيف الالتهاب وتقليل الآلام.