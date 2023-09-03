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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عاوزين حقك يا مرزوق.. اليوم أولى جلسات محاكمة زوجها وعشيقها في المنوفية

أسرة المجني عليه
أسرة المجني عليه أمام المحكمة

بدأت اليوم في محافظة المنوفية محاكمة المتهمين بقتل شاب في محكمة جنايات شبين الكوم، وهم الزوجة وعشيقها، في أولى جلسات المحاكمة.

عاوزين حقك يا مرزوق، هكذا ظهرت أسرة الشاب مرزوق أحمد عبد المعبود ابن قرية كفر الفرعونية مرتدين تي شيرتات واضعين عليها صورته ومكتوب عليها " راضيين بحكم القضاء العالي وعاوزين حقك يا مرزوق ".

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تعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بوفاة مرزوق أحمد عبد المعبود ٤٠ سنة كبابجي، بعد بلاغ زوجته بوفاته طبيبعا وتم دفنه.

وبعد شهر من وفاته أبلغت أسرته أنها تريد استخراج الجثة لشكها في قتله وشكهم في زوجته بأنها من فعلت ذلك، وباجراء التحقيقات والقبض علي الزوجة اعترفت بارتكابها الواقعة بمساعدة عشيقها للتخلص من زوجها من أجل أن يروق لهم الجو ويتزوجها.

واتفقت الزوجة مع عشقيها علي التخلص من زوجها حيث قامت بوضع السم في العصير حتي فقد الوعي وقامت بخنقه بمساعدة عشيقها بالمخدة حتي لفظ أنفاسه الاخيرة، وادعت أن الوفاة طبيعية.

وطالبت أسرة المجني عليه بضرورة القصاص من قاتلة زوجها نجلهم وعشيقها حيث تركت ٣ اطفال في عمر الزهور.

وتجري اليوم أولي جلسات محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات شبين الكوم، وسط حضور من اهل المجني عليه.

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