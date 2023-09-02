شرف زوجته يكتب نهاية حياته على إيد شابين بالمنوفية | وقرار قضائي رادع

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، حكمها بحبس المتهمين بقتل شاب في تلا دفاعا عن شرف زوجته أحدهما 7 سنوات والأخر سنة بعد توجيه تهمة ضرب أفضى إلى موت.

جاء ذلك في الجلسة الأولي من محاكمة المتهمين بقتل موسي سعفان ابن قرية كفر عسكر بمركز تلا في محافظة المنوفية حيث صدر الحكم بعد الجلسة الأولي للمتهمين.

واصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم الأساسي 7 سنوات ومعاونه الاخر سنة، بعد الاستماع إلي محامي الطرفين في الجلسة الأولي.

فيما تعرضت والدة المجني عليه موسي سعفان إلي حالة اغماء عقب سماعها الحكم حيث كانت تنتظر أمام المحكمة في أول جلسات المحاكمة قائلة " الحكم عند ربنا ".

وكان موسي سعفان قد تعرض للقتل علي يد اثنين من أهالي مركز تلا وذلك أثناء دفاعه عن زوجته حيث تعرض المتهمين لها محاولين تحطيم باب شقتها للتعدي عليها فاستغاثت بزوجها الذى عاد من عمله ليجد المتهمين أسفل شقته ويتعدوا عليه بالضرب حتي الموت.

موسي سعفان شاب ٢٦ عاما متزوج من ٣ سنوات من ابنة خالته وانجب طفلة عمرها عامين ورحل وترك زوجة صغيرة في أول العشرينات وطفلة.