سنوات من سرطان الدم.. نانسي عرفة طالبة طب المنوفية ترحل في هدوء

شيع العشرات من أهالي قرية كفر فيشا بمركز منوف في محافظة المنوفية جثمان الطالبة نانسي عرفة طالبة الفرقة الثالثة بكلية الطب جامعة المنوفية، وذلك بعد سنوات من معاناتها من مرض سرطان الدم.

وأصدرت كلية الطب جامعة المنوفية، بيانا تنعي فيه الطالبة الراحلة كالآتي: “بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الطب جامعة المنوفية الطالبة نانسي كمال عبد النبي عرفة - الطالبة بالفرقة الثالثة بالكلية ، نسأل الله سبحانه و تعالي ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته و يجعل فترة مرضها في ميزان حسناتها”.

و يتقدم الدكتور محمد النعماني عميد الكلية بالاصالة عن نفسه و بالإنابة عن وكلاء الكلية و جميع منسوبي الكلية بخالص المواساة و العزاء لجميع أفراد أسرتها و زملائها".

كما أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بيان ينعي فيه الطالبة " بخالص العزاء والمواساة فى وفاة الطالبة نانسي كمال عبد النبي عرفة الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب.. داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

وعبر العشرات من زملائها عن حزنهم علي فقدانهم حيث أكدوا أنها كانت تتسم بالطيبة وحسن الخلق وعانت كثيرا من مرض سرطان الدم وتدهورت حالتها الخميس الماضي وتم احتجازها في أحد المستشفيات حتي تم إعلان وفاتها وسط حالة من الحزن بين الجميع.