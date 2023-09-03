عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة:4,5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق خلال الـ 4 سنوات الماضية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلي إحداث نقلة نوعية في مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ويأتي علي رأسها تطوير شبكة الطرق والمحاور والتي تشهد طفرة غير مسبوقة سواء لتطوير الشبكات أو إستحداث محاور جديدة لتحسين الحركة المرورية بمختلف القطاعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لإقامة المناطق الصناعية والإستثمارية وربطها بالمنافذ البرية والبحرية والتى تزيد من فرص العمل ورفع مستوى معيشة المواطنين في إطار تحقيق رؤية الدولة نحو ( مصر ٢٠٣٠ ).


وقال المحافظ  خلال لقاءه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أوسيم والوراق وكرداسه ومنشأة القناطر وإمبابه وذلك للوقوف علي المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة والخدمات المقدمة لمواطنى تلك الدوائر، أنه تم ضخ 4,5 مليار جنيه لتطوير شبكات الطرق ورصف الشوارع بنطاق المحافظة خلال الـ 4 سنوات الماضية.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة شهدت إنشاء وتطوير العديد من المحاور المرورية وشبكات الطرق والتى تم تنفيذها بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة والتى تشمل محاور داخلية كمحاور ( أنور السادات، عمرو بن العاص، الفريق كمال عامر) ومحاور عابرة بمحافظة الجيزة كمحاور( تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، محور الضبعة، الدائرى الأوسطى، الدائرى الإقليمى) ومن المقرر تنفيذ نقلة نوعية فى أعمال الطرق والرصف بقرية بنى مجدول بمدينة كرداسة من خلال تطوير جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بها.
وعلى جانب أخر شدد المحافظ خلال اللقاء على رفع مستوى التنسيق لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية وسرعة الإستجابة لمطالبهم وشكاواهم وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى ذلك الشأن.


وأضاف أن العام الحالي سيشهد دخول عددِ من المدارس الجديدة للخدمة إلى جانب تطوير وتوسعة البعض منها لزيادة طاقتها الإستيعابية لإستقبال أعداد أكبر من الطلاب من أبناء المحافظة، لافتآ أن المحافظة لاتدخر جهداً في السعي نحو توفير قطع الأراضي الفضاء اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال.


وأشاد محافظ الجيزة بالجهود المبذولة فى سبيل دعم المبادرات الهادفة لتحسين بيئة العمل الخاصة بالشباب وتوفير فرص العمل الملائمة لطموحاتهم والتى يأتى من ضمنها مبادرة " مشروعك " والذى عزز وبشكل ملموس من قدرة شباب المحافظة على إقامة المشروعات الخاصة بهم.


وتابع المحافظ الجهود المبذولة لرفع مستوى النظافة بمختلف القطاعات، موجهاً بالتوسع فى الإستعانة بشركات الجمع السكنى خاصة بالقرى والتطهير الدورى للترع والمصارف ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول.


وناقش المحافظ مقترحاً بتقسيم حى الوراق إلى أربع قطاعات وتخصيص شركة نظافة لكل قطاع والتنسيق معهم ومراقبة أدائهم للحفاظ على مستوى النظافة بقطاعات الحى.


من جانبهم عرض أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من الحضور عدد من المطالب والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين والتى أوصى محافظ الجيزة بسرعة بحثها من قبل الجهات المختصة بكل منها والرد عليها.

أحمد راشد محافظ الجيزة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الجمع السكني الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع الرئيسية الطرق والمحاور الطريق الدائرى الفريق كمال عامر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المناطق الصناعية تطوير شبكات الطرق تطوير شبكة الطرق توسعة الطريق الدائرى شركات الجمع السكني مجلسي النواب والشيوخ محور الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

بديلًا لـ«بترو أتلتيكو».. شوبير يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في الدوري الأفريقي

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

لتنفيذ مشروع المونوريل..غلق كلي لطريق 26 يوليو الرئيسي لمدة 6 أشهر

ضبط 18614 مصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل ومفروم غير صالحة بالجيزة

لتعديهم على الطريق العام..غلق 9 مقاهي ومصادرة 2000حالة إشغال في الجيزة

للسيطرة على مصادر تلوث الهواء.. حظر تشغيل مكامير الفحم في الجيزة

رفع إشغالات المحال وغلق مقهى لتعديه على الطريق العام بإمبابة

ضبط وإزالة مخالفات تحويل وحدة سكنية لمحل بالصف.. شاهد

محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت القايد للتفاني في العمل

حملات مكبرة لرفع المخلفات والإشغالات في الجيزة |شاهد

ترشيحاتنا

تسجيل صوتي سري للأميرة ديانا يكشف سرا خطيرا.. تفاصيل

كاتب صحفي: الشباب يمثل 60% من التعداد السكاني لمصر.. والدولة تعتمد عليهم للتنمية|فيديو

عبر أوكرانيا.. غازبروم تعتزم شحن 41.5 مليون متر من الغاز إلى أوروبا

يودع ليفربول اليوم.. إعلامي سعودي: محمد صلاح في اتحاد جدة خلال ساعات

آخرها النيجر والجابون.. فرنسا تخسر نفوذها في افريقيا وماكرون يعلن الطوارئ

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة دبلوماسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جزمة فردة وفردة.. منى فاروق تثير الجدل بسبب حذائها

إحداها تساوي أكثر من 6 ملايين جنيه| مواعيد 3 مباريات أفريقية للأهلي خلال سبتمبر

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

فيديو

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

هانى عادل يكشف تفاصيل التحضير للجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ