وفاة المايسترو السوري أمين الخياط بعد صراع مع المرض

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة المايسترو أمين الخياط، صباح اليوم الأحد 3 سبتمبر، بعد صراع طويل مع المرض.

ولم تكشف نقابة الفنانين السوريين، في منشورها على صفحتها عبر فيسبوك، تفاصيل جنازة وتشييع جثمان المايسترو أمين الخياط.

وفاة المايسترو أمين الخياط

وكتب نقابة الفنانين السوريين، في منشورها عبر فيسبوك: «نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير المايسترو أمين الخياط بعد صراع طويل مع المرض».

وتابعت: «لفقيدنا الرحمة والسكينة ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والسلوان».

مشوار أمين الخياط

وقدم المايسترو الراحل أمين الخياط، مشوارا فنيا طويلا، تعاون فيه مع عدد كبير من نجوم الغناء العربي، منهم: (ميادة الحناوي، الشحرورة صباح، صباح فخري، وديع الصافي) وغيرهم.