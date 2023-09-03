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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

" الجيزاوى" يتفقد كلية الهندسة بشبرا استعدادا للعام الدراسي الجديد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها اليوم جولة تفقدية بكلية الهندسة بشبرا لمتابعة سير العمل داخل الكلية استعدادا للعام الدراسي الجديد رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابي عميد الكلية ، ووكلاء الكلية.


وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال الصيانة داخل القاعات الدراسية ، كما تفقد ورش الكلية ومتابعة سير العمل بها وأعمال الصيانة والتجديدات بها.


وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوى بمنتجات الورش حيث تساهم الورش بكلية الهندسة بشبرا في مجالات تدريب الطلاب وخدمة المجتمع من خلال التعاون مع الأقسام العلمية في مجال البحث العلمي وإنتاج وتسويق منتجاتها المختلفة  لجميع الجهات داخل الجامعة وخارجها طبقا للمواصفات المصرية.


كما تفقد الدكتور ناصر الجيزاوى أعمال التجديدات داخل قاعة الإحتفالات بالكلية حيث تم تجهيزها طبقا للموصفات القياسية وتسع لحوالى 700 فرد ، كما تفقد مبنى البرامج الجديدة بالكلية ومتابعة سير العمل بها.


وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد بكلية الهندسة بشبرا، وعيادات الأسنان بالكلية والتجهيزات والمعامل الملحقة بهما.

الجيزاوي أعمال الصيانة والتجديدات البرامج الجديدة الأقسام العلمية القائم بعمل رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى الكشف الطبي للطلاب الجدد رئيس جامعة بنها كلية الهندسة بشبرا

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