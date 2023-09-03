محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ بروتوكول وزارة الرى لاستغلال الأصول غير المستغلة

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آليات تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الرى واتخاذ خطوات جادة لتفعيل كافة بنود البروتوكول لتعظيم الإستفادة القصوى من أملاك الرى لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين .

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنوفية ، والمستشار القانونى ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ومديري عموم الإدارة العامة لصرف شرق وغرب المنوفية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز قويسنا ومنوف والباجور ، ورؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ، وعدد من الإدارات والجهات المعنية .



استعرض محافظ المنوفية الموقف العام لبعض قطع الأراضى المملوكة لوزارة الرى بنطاق المحافظة والمستهدفة ضمن البروتوكول ، كما تم مناقشة تحديد أولويات الأنشطة والمشروعات المزمع إقامتها بتلك القطع وخاصة مشروعات قطاعات التعليم والصحة والاستثمار للإستفادة منها بما يحقق النفع العام وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة ، فضلاً عن تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة في عملية الإستثمار .



وخلال الإجتماع، وجه محافظ المنوفية بسرعة البدء فى تنفيذ البروتوكول وإعداد الاشتراطات العامة والخاصة وإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل وزارة الرى والمحافظة ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري.



وأكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون التام والمشترك مع مختلف المؤسسات والجهات لاستثمار واستغلال الأصول غير المستغلة بالمحافظة وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .