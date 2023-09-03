عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يناقش آليات تنفيذ بروتوكول وزارة الرى لاستغلال الأصول غير المستغلة

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة آليات تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة الرى واتخاذ خطوات جادة لتفعيل كافة بنود البروتوكول لتعظيم الإستفادة القصوى من أملاك الرى لإقامة مشروعات خدمية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين .

جاء ذلك  بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد ، ورئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنوفية ، والمستشار القانونى ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ومديري عموم  الإدارة العامة لصرف شرق وغرب المنوفية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز قويسنا ومنوف والباجور ، ورؤساء أحياء غرب وشرق شبين الكوم ، وعدد من الإدارات والجهات المعنية .

محافظ المنوفية يلتقى وفد شركة أتوبيس الدلتا لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

محافظ المنوفية يلتقى مدير غاز مصر للمساهمة في دفع العمل بمشروعات حياة كريمة


استعرض محافظ المنوفية الموقف العام لبعض قطع الأراضى المملوكة لوزارة الرى بنطاق المحافظة والمستهدفة ضمن البروتوكول ، كما تم مناقشة تحديد أولويات الأنشطة  والمشروعات  المزمع إقامتها بتلك القطع وخاصة مشروعات  قطاعات التعليم والصحة والاستثمار للإستفادة منها بما يحقق النفع العام وتعظيم الموارد الذاتية ومدخلات المحافظة ، فضلاً عن تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة في عملية الإستثمار .


وخلال الإجتماع، وجه محافظ المنوفية بسرعة البدء فى تنفيذ البروتوكول وإعداد الاشتراطات العامة والخاصة وإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للاشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل  وزارة الرى  والمحافظة ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري.


وأكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون التام والمشترك مع مختلف المؤسسات والجهات لاستثمار واستغلال الأصول غير المستغلة بالمحافظة وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية ووفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وزارة الموارد المائية والري مشروعات خدمية واستثمارية مشروعات حياة كريمة محافظ المنوفية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

ترشيحاتنا

روسيا تعلن القضاء على 600 جندي أوكراني خلال عملية عسكرية خاصة

حرب نووية ضد روسيا.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح استفزازات واشنطن الكارثية

رئيس وزراء أرمينيا: الاعتماد على روسيا فقط في الأمن كان «خطأ استراتيجيا»

زيلينسكي في حالة ذعر بسبب كارثة تعصب بـ الجيش الأوكراني.. تفاصيل

الجرام يسجل 1,890 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

فصل عنصرى ومطالبة بالانسحاب.. تقرير يدين الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ