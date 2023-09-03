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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى وفد شركة أتوبيس الدلتا لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، وفد شركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا ، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك وآليات استغلال الأصول غير المستغلة بالشركة لتعظيم الإستفادة منها للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسى للمحافظة ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام.

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وأكد محافظ المنوفية ، حرصه التام على تعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية للنهوض بمنظومة النقل الجماعى وتطوير آلية العمل به من خلال توفير وسائل نقل حضارية تساهم في تسهيل حركة المواطنين بشكل أسرع وآمن ، مشيراً إلى أن الدولة تشهد طفرة نوعية في مجالات النقل ورفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بقطاع الطرق لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وخلال اللقاء ،  تم مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذى للمحافظة والشركة نحو التوسع في دعم المحافظة بخطوط نقل جديدة تساعد في تقديم خدمات نقل جيدة للمواطنين.
هذا وأعرب وفد شركة أتوبيس وسط وغرب الدلتا عن سعادتهم بلقاء المحافظ ، مثمنين مجهوداته المبذوله ورؤيته الداعمة للنهوض بمختلف القطاعات والإستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لتنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاصول الغير مستغلة الأراضى الزراعية الاقتصاد الوطني الخدمات المقدمة للمواطنين النقل الجماعي رؤية مصر 2030 شبكات المرافق منظومة النقل الجماعي

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