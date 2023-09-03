قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الأحد إن السلطات الفرنسية تخطط لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، كجزء من الخطة الوطنية 2023-2028 لمكافحة تدخين التبغ وتقليل عدد المدخنين في البلاد.



واضافت: 'يسبب التبغ 75 ألف حالة وفاة سنويًا، وهو رقم هائل، وستقدم الحكومة قريبًا خطة وطنية جديدة لمعالجة تدخين التبغ، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد.

وأوضحت بورن لإذاعة RTL الفرنسية: 'النفثات تساهم في تنمية العادات الضارة بين الشباب، وأن الحكومة الفرنسية لن ترفع أسعار السجائر التقليدية.







وارتفع استهلاك التبغ في فرنسا بين عامي 2019 و2020، ومع ذلك، كان الاتجاه العام هو انخفاض نسبة المدخنين في فرنسا على مدى العقدين الماضيين. وجدت استطلاعات رأي Statista أن نسبة المدخنين الفرنسيين انخفضت من 30% في عام 2000 إلى 25.3% في عام 2021.