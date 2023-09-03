أسلحة وشماريخ .. تفاصيل التعدي على سيدة بمصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على سيدة وإشعال الشماريخ بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص تعدوا على سيدة وأشعلوا الشماريخ بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغة (ربه منزل) وقررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ اصطدمت بها سيارة قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") فحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى خلالها قائد السيارة عليها بالسب والضرب، مما أثار حفيظة الأهالى المتواجدين فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، فقام قائد السيارة بالاستعانة بــ (3 أشخاص - مقيمون بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبحوزتهم (4 شماريخ – سلاح أبيض "سنجة") وقاموا بإطلاق الألعاب النارية "شماريخ" بمحل البلاغ "دون إصابات".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.