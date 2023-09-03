عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الصيانة والتطوير بفرع البنات

صدى البلد

أجرى الدكتور محمد فكري خصر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية لمتابعة لأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة داخل فرع البنات بمدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الصيانة داخل جامعة الأزهر برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الشركة المنفذة لأعمال الصيانة داخل كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد (2023- 2024)، والذي سيبدأ يوم السبت 30 من سبتمبر 2023، مشددا على متابعته المستمرة لجميع أعمال الصيانة بشكل متواصل؛ حتى يتم الانتهاء منها بالشكل المناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، الدكتورة كريمة عبد المجيد وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات جامعة بالقاهرة، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، وسعاد بكر الأمين العام المساعد لفرع البنات، ومنال حافظ مديرة الأمن الإداري بفرع البنات.

21c38279-2125-475a-b494-87cbd7421dfc
21c38279-2125-475a-b494-87cbd7421dfc
39f4a402-bd54-44d5-aecb-3bf6da898966
39f4a402-bd54-44d5-aecb-3bf6da898966
68dbb77d-5291-4bcf-86a6-8328874c405c
68dbb77d-5291-4bcf-86a6-8328874c405c
bae8f5e9-2709-4724-897a-1fc382f2735e
bae8f5e9-2709-4724-897a-1fc382f2735e
c186fdd8-2151-4403-ae20-d1f6ed316069
c186fdd8-2151-4403-ae20-d1f6ed316069
dea4c8bc-5fb1-4ddf-be8e-400958b5abb4
dea4c8bc-5fb1-4ddf-be8e-400958b5abb4
f2ebf7e5-cf29-46fc-805d-f75b40df0b72
f2ebf7e5-cf29-46fc-805d-f75b40df0b72
جامعة الأزهر جولة تفقدية التطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

لمدة 4 سنوات.. الأهلى يجدد تعاقده مع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

سيناتور أمريكي يطالب باستبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية 2024

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

رئيس وزراء إسرائيل يعلن بناء جدار على طول الحدود مع الأردن

7 أفعال بين المغرب والعشاء نهى عنها الرسول ويقع فيها كثيرون.. فاحذرها

محلل سياسي: عدم تمديد اتفاقية الحبوب يضر تركيا| فيديو

غباء وجهل .. ضابط مخابرات أمريكي يوبخ الغرب بعد تحركه ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول نوع مكملات غذائية يساعد الأورام السرطانية على النمو

أهمها الثوم.. أطعمة تعالج التهاب المفاصل

رفقة زوجها وأولادها.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

بالتايجر .. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها | شاهد

فيديو

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ