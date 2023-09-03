نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال الصيانة والتطوير بفرع البنات

أجرى الدكتور محمد فكري خصر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، جولة تفقدية لمتابعة لأعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة داخل فرع البنات بمدينة نصر، وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الصيانة داخل جامعة الأزهر برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، الشركة المنفذة لأعمال الصيانة داخل كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد (2023- 2024)، والذي سيبدأ يوم السبت 30 من سبتمبر 2023، مشددا على متابعته المستمرة لجميع أعمال الصيانة بشكل متواصل؛ حتى يتم الانتهاء منها بالشكل المناسب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، الدكتورة كريمة عبد المجيد وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات جامعة بالقاهرة، والدكتورة مني نور الدين، وكيلة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، وسعاد بكر الأمين العام المساعد لفرع البنات، ومنال حافظ مديرة الأمن الإداري بفرع البنات.

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