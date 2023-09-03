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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ازاله عدد من الاعلانات الغير مرخصة بالشوارع والميادين بنطاق حي شرق المنصورة

حملات ازالة اعلان
حملات ازالة اعلان

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ان  اعمال الحملات المكثفة من خلال ادارة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة..
وقد اوضح التقرير الذي عرضه المحاسب محمد البدوي مدير ادارة الاعلانات بالمحافظة انه تم ازالة عدد من الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق حي شرق مدينة المنصورة وتم التحفظ علي الاعلانات التي تم ازالتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة وفريق عمل الإعلانات والاشغالات برئاسة حي شرق المنصورة..
ويذكر ان الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الاعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..
وكان"محافظ الدقهلية "قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة اللإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات...

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محافظ الدقهلية نطاق المحافظة مدينة المنصورة مراكز والمدن لشوارع والميادين المحافظة على الطبيعة الشوارع والميادين ب

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