عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يفوز على بوروندي 3-0 في افتتاح البطولة الأفريقية للطائرة

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة

فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على  بوروندى بنتيجة 3 /0 فى إفتتاح البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 و حتى 14 سبتمبر الجارى ، بإستاد القاهرة .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى :(25 /11),(25 /8),(25 -10).

و يقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كلا من بوروندي و  الجزائر . 

فيما ضمت المجموعة الثانية ، تونس و مالى و تنزانيا و تشاد  ، و بينما ضمت  المجموعة الثالثة منتخبات الكاميرون و كينيا  وغانا  و ليبيا ، و ضمت المجموعة الرابعة ، المغرب و رواندا و السنغال و  جامبيا .

وضمت القائمة النهائية للمنتخب كلا من: حسام يوسف وأشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان  ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي بسبب الأمطار الرعدية

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ترشيحاتنا

صفقة رئيسية.. زيلينسكي يعلن التوصل لاتفاق مهم للغاية مع فرنسا

لا تنخدعوا بدرجات الحرارة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين: الارتفاعات لم نشهدها سابقا

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر

الأوقاف: 600 جنيه مكافأة تشجيعية للمتميزين من عمال المساجد المتطوعين بالمديريات الإقليمية

سينا بتفرح... "الديهي" يزف خبر سعيد لأبناء أرض الفيروز |فيديو

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عن السكريات الضارة.. طريقة عمل أكواب التوت مع البسكوت للأطفال

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ