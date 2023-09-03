برشلونة يتقدم على أوساسونا بهدف في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تقدم فريق برشلونة بهدف نظيف على نظيره أوساسونا، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف برشلونة عن طريق جويل كوندي في الدقيقة ٤٥+٢.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: بالدي - كريستنسن - كوندي

خط الوسط: جافي - روميو - سيرجي روبيرتو - دي يونج - جوندوجان

خط الهجوم: ليفاندوفسكي - لاميني يامال.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع برصيد ٧ نقاط، من جدول ترتيب الإسباني، بينما يأتي فريق أوساسونا في المركز التاسع برصيد ٦ نقاط.