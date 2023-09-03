غرق صغير بأحد المصارف بقرية بالدقهلية

لقي صغير مصرعه غرقا بمياه احد المصارف بقرية بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شربين يفيد بورود بلاغ من شرطه النجده بمصرع صغير بأحد المصارف التابعه لقريه ابو جلال بمركز شربين.

انتقل ضباط مباحث مركز شربين والانقاذ النهري الى مكان الواقعه وتبين ان الصغير يدعى ادم رضا ابراهيم عبد الرازق ٨ اعوام حيث غرق في مصرف نمره واحد بعزبه سلامة الحمراء التابعه للوحده المحليه بقرية ابو جلال .

تم انتشال الجثمان بواسطه الاهالي والانقاذ النهري وتم نقله الى مستشفى شربين.

وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه للواقعة.