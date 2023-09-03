عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق صغير بأحد المصارف بقرية بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي صغير مصرعه غرقا بمياه احد  المصارف بقرية بالدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شربين يفيد بورود بلاغ من شرطه النجده بمصرع صغير بأحد المصارف التابعه لقريه ابو جلال بمركز شربين.

انتقل ضباط مباحث مركز شربين والانقاذ النهري الى مكان الواقعه وتبين ان الصغير يدعى ادم رضا ابراهيم عبد الرازق ٨ اعوام  حيث غرق في مصرف نمره واحد بعزبه سلامة الحمراء التابعه للوحده المحليه بقرية ابو جلال .

تم انتشال الجثمان بواسطه الاهالي والانقاذ النهري وتم نقله الى مستشفى شربين.

 وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه للواقعة.

شرطة النجدة لقي طفل مصرعه قرية أبو جلال مستشفى شربين مصرع طفل امن الدقهلية أحد المصارف الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها

راحوا الدفنة بدل الفرح| وفاة عريس بعد ساعات من توزيع دعوات زفافه بالمنيا.. تفاصيل مأسوية

تجارة باسم الدين| الداعية أمير منير يثير الجدل بسبب أبلكيشن عمرة بـ4000 جنيه.. اعرف الحكاية

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

موضوعات متعلقة

ازاله عدد من الاعلانات الغير مرخصة بالشوارع والميادين بنطاق حي شرق المنصورة

الدقهلية .. قطع المياه عن بعض المناطق بمدينة المنصورة

أطلق عليهم أعيرة نارية.. إصابة مسجل خطر بأحد مراكز الدقهلية

محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الرئيسي لـ"اهلا مدارس" في المنصورة بحديقة الاسرة

محافظ الدقهلية: رفع 1450 طن قمامة من الشوارع والميادين

وفاة شاب غرقا في مياه البحر الصغير بالدقهلية

جامعة المنصورة الأهلية تستعد للعام الدراسي 2023-2024 بـ 6 برامج جديدة |تفاصيل

تطوير وتحديث مصيف العاملين بجامعة المنصورة في جمصة

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. شركة إماراتية تستحوذ على 30% من أسهم الشرقية للدخان

وزير التنمية المحلية يشارك فى حفل الاستقبال للوزراء المشاركة فى المنتدى الدولى للمدن المستدامة والسياحية بالصين

سمير فرج: الرئيس السيسي قدم آبار مياه للأهالي سيناء وهو ما لم يتوفر من قبل

أهمهم المتحف المصري وقناة السويس..اليابان تبحث زيادة التعاون مع مصر بكل المجالات

بالأبيض.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار الأسود| فوائد خارقة

لسبب غير متوقع .. تعويض أسرة حارس حديقة بـ27.9 ألف دولار

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

ابتعدي عن السكريات الضارة.. طريقة عمل أكواب التوت مع البسكوت للأطفال

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ