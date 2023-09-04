عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام  بصور جديدة لها  خلال تواجداها على حمام السباحة.
 

وأطلت هيفاء وهبي خلال الحفل بفستان طويل باللون الأبيض مع الأسود وكان فستانا مقسم لقطعتين هاف ستومك و جيب طويل وضيقا وشفافا.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية فستانا باللون البينك و الأخضر وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز هيفاء وهبي دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.


 

يشار إلى أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميانو إخراج إيلي فهد.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.

 

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوسأوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

IMG_1165
IMG_1165
IMG_1164
IMG_1164
اطلالة ملفته الفنانة هيفاء وهبي ة هيفاء وهبي يفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ماذا يحدث عند قراءة الدخان قبل النوم؟.. 10 عجائب تجعلك لا تفوتها

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

متصدر الدوري القطري يخطف أشرف بن شرقي من الأهلي والزمالك .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ابتعدي عن السكريات الضارة.. طريقة عمل أكواب التوت مع البسكوت للأطفال

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

أهمها الثوم.. أطعمة تعالج التهاب المفاصل

باللبان الدكر.. وصفة سحرية لعلاج البواسير

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

لو عندك ضيوف.. بسكوت الجبنة السريع

قبل المدارس.. حضرى لأطفالك خبز التوست بأسهل الطرق

ترشيحاتنا

هجوم أوكراني جديد على الأراضي الروسية.. والدفاع الجوي يتحرك

معالج كوالكوم وكاميرا 64 ميجابيكسل.. أفضل موبايل ريلمي للشباب في السوق

الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية في جميع المحافظات بتنسيق 2023

نسخة من مازيراتي وبهذا السعر.. جاك j7 موديل 2024 حاليا في مصر

الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

4 صفات لا يجتمعن فيك إلا وكنت واحدًا من أهل الجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام خرما وغالية بن على يتألقان على مسرح المحكي في الليلة الـ11 من المهرجان

بعد دعمها له في سفاح الجيزة.. 10 صور تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي| شاهد

بالأبيض.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكافيار الأسود| فوائد خارقة

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ