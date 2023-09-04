الأبيض X أسود.. هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة ملفتة على حمام السباحة

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام بصور جديدة لها خلال تواجداها على حمام السباحة.



وأطلت هيفاء وهبي خلال الحفل بفستان طويل باللون الأبيض مع الأسود وكان فستانا مقسم لقطعتين هاف ستومك و جيب طويل وضيقا وشفافا.

وظهرت هيفاء وهبي بإطلالة متميزة وجريئة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية فستانا باللون البينك و الأخضر وهو ما جعل اطلالتها بسيطة.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز هيفاء وهبي دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.





يشار إلى أن هيفاء وهبي طرحت مؤخرا أغنية "مابضعفش" من ألحان سامر أبو طالب وكلمات عمرو المصري وتوزيع سليمان دميانو إخراج إيلي فهد.

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم "رمسيس باريس" الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوسأوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

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